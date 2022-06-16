Дети участников специальной операции смогут поступить в ЮФУ по квоте

В пределах квоты сформируют два списка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2022 году для детей военных, участвовавших в специальной операции, выделили квоты на поступление в Южный федеральный университет. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

- Детей военнослужащих, погибших или получивших увечье, будут принимать без вступительных экзаменов, за исключением дополнительных испытаний. Дети остальных участников специальной операции будут поступать на основании экзаменов, проводимых университетом, - уточнили в ЮФУ.

В пределах квоты сформируют два списка. На места будут претендовать ребята, «набравшие не менее минимального количества балов, установленного в правилах приема ЮФУ». Добавим, абитуриенты не будут учитываться в других списках поступающих.

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