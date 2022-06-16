ВТБ профинансирует строительство новых домов на юге России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инвестиционная компания Alias Group и ВТБ на ПМЭФ-2022 заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Банк профинансирует жилищные проекты входящего в холдинг федерального девелопера «Неометрия» в Краснодарском крае и Ростовской области общей площадью более 200 тыс. кв. м. Бюджет проектов превышает 12 млрд рублей.

- Поддержка жилищного строительства в новых экономических условиях – один из стратегических приоритетов ВТБ. Сегодня эта отрасль занимает четверть объема нашего кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса. При поддержке банка уже ведется строительство почти 170 тысяч квадратных метров жилья. Также мы планируем внедрять новые банковские технологии, которые повышают удобство застройщиков, прозрачность и эффективность работы строительного бизнеса, – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- Мы подписали с ВТБ соглашение о стратегическом сотрудничестве с ВТБ. Это позволит реализовать новые масштабные проекты в Краснодарском крае и Ростовской области. Сотрудничество с ВТБ станет логичным продолжением взаимовыгодных отношений и будет способствовать развитию отрасли, – отметил основатель Alias Group Борис Юнанов.

ВТБ – один из ключевых партнеров федерального девелопера «Неометрия». При финансовой поддержке банка компания уже реализует крупные проекты в строительстве – жилой комплекс «Облака-2» в Новороссийске, а также ЖК «Флора» и гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи.

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