В Ростове-на-Дону откроют новый маршрут троллейбуса с автономным ходом

Восстановление контактной сети позволит обеспечить движение троллейбусов по маршруту № 17 на всем протяжении под контактной сетью. Фото: Артур СЕЛИМОВ

До конца 2022 года в Ростове-на-Дону запланировано проведение ремонта по восстановлению контактной сети троллейбусов на улице Таганрогской улице до Стройгородка. Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Напомним, работа троллейбусных маршрутов № 7 «Сельмаш – Гребной канал» и № 17 «Центральный Рынок – Стройгородок» была восстановлена. Сейчас здесь работают троллейбусы на автономном ходу. До конца текущего года сеть будет восстановлена, и эти троллейбусы будут поставлены на другой маршрут.

По словам Алексея Логвиненко, восстановление контактной сети позволит обеспечить движение троллейбусов по маршруту № 17 на всем протяжении под контактной сетью.

— За счет высвободившихся троллейбусов с увеличенным автономным ходом будет установлен новый маршрут на одном из наиболее востребованных направлений, — отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года горадминистрация в одностороннем порядке расторгла контракт с перевозчиком, который отказался обслуживать маршрут № 17.

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