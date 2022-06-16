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Общество16 июня 2022 12:47

Форум «Безопасность в науке и образовании» пройдет в Ростове

На нем обсудят, как предотвратить вовлечение молодежи в деструктивные сообщества
Анна ШИЛЯЕВА
Форум о безопасности, молодежи и образовании состоится в донской столице

Форум о безопасности, молодежи и образовании состоится в донской столице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове с 21 по 24 июня будет проходить форум «Безопасность в науке и образовании». На мероприятии поднимут такие важные вопросы, как профилактика идеологии терроризма, радикализации, вовлечения молодежи в деструктивные субкультуры.

Форум будет проходить как в очном формате, так и в режиме онлайн.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, панельная дискуссия, совещание. Также будут работать штурм-лаборатории, в каждой из которых будут представлены интерактивные лекции и реальный опыт образовательных организаций.

Всероссийский форум организует НЦПТИ под эгидой Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Национального антитеррористического комитета.