Форум «Безопасность в науке и образовании» пройдет в Ростове

Форум о безопасности, молодежи и образовании состоится в донской столице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове с 21 по 24 июня будет проходить форум «Безопасность в науке и образовании». На мероприятии поднимут такие важные вопросы, как профилактика идеологии терроризма, радикализации, вовлечения молодежи в деструктивные субкультуры.

Форум будет проходить как в очном формате, так и в режиме онлайн.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание, панельная дискуссия, совещание. Также будут работать штурм-лаборатории, в каждой из которых будут представлены интерактивные лекции и реальный опыт образовательных организаций.

Всероссийский форум организует НЦПТИ под эгидой Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Национального антитеррористического комитета.