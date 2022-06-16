Ростовская область и Росреестр подписали на Петербургском форуме соглашение об обмене информацией о границах участков

Работа в рамках соглашения повысит качество предоставления услуг по государственной регистрации прав. Фото: сайт донского правительства.

Правительство Ростовской области и Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии на площадке ПМЭФ-2022 заключили соглашение о наполнении ЕГРН точными сведениями. Документ подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По мнению Олега Скуфинского, данное соглашение позволит усилить работу по внесению в ЕГРН актуальных сведений об объектах недвижимости, находящихся на территории Ростовской области, и будет способствовать формированию полного реестра. Работа в рамках соглашения повысит качество предоставления услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету.

В рамках соглашения будет произведен обмен информацией, необходимой для оказания госуслуг. Оперативное получение информации позволит сократить сроки оказания услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Сейчас в Ростовской области около 400 тысяч земельных участков и 2 миллиона объектов капитального строительства, права на которые не зарегистрированы. В ЕГРН внесено 27,5% сведений о границах населенных пунктов, 32% земельных участков учтены в ЕГРН без описания местоположения границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область представит на экономическом форуме 70 проектов на 650 млрд рублей

Регион подпишет не менее десяти соглашений (подробности)