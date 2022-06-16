Единственная школа Суворовского в Ростове перестала принимать новых учеников

Ситуация с местами для детей улучшится после завершения новой модульной школы. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове-на-Дону люди, переехавшие в Суворовский, не могут устроить своих детей в единственную в микрорайоне школу №75. Эта ситуация продолжается уже некоторое время и вызывает недовольство, некоторые родители открыто пожаловались на происходящее журналистам.

Мамы и папы школьников рассказали, что им предлагают отправлять ребят на учебу в другие районы города, но такое решение не всегда удобно - приходится продумывать, как устроить детей в другие школы и как довозить их на учебу. При таком развитии событий на плечи родителей ложится целый ряд задач, которые нужно решать.

В образовательном учреждении Суворовского корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» пояснили, что рады были бы принимать новых учеников, но сейчас просто вынуждены отказывать из-за нехватки мест.

- Отказываем из-за требований нормативов. Изначально школа была рассчитана на 1340 учеников, но сейчас в ней занимаются 4160 детей, - рассказала директор школы №75 Галина Куркина.

Стоит отметить, что это довольно внушительная нагрузка - педагоги ведут уроки в переполненных классах, и это нелегко как для самих специалистов, так и для ребят.

Однако решение этой ситуации уже есть. В мае этого года городские власти заключили контракт с подрядчиком, который займется строительством новой модульной школы. После возведения дополнительного здания количество свободных мест увеличится, и детей будут принимать без уже привычных затруднений.

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