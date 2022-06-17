Пешеходные аллеи в парке Островского благоустроят за 3,1 миллиона рублей

В Ростове благоустроят аллеи в парке Островского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове благоустроят аллеи в парке имени Николая Островского. На эти нужды планируется потратить более 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской дирекцией парков. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 24 июня. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется устройством пешеходных аллей на территории парка культуры и отдыха имени Н. Островского.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Все работы необходимо выполнить в течение 40 дней с момента заключения контракта. У подрядчика есть право завершить работы досрочно.

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Финансирование будет осуществляться из местного и регионального бюджетов.