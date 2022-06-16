В Ростове восстановлено 12 из 22 ранее действовавших троллейбусных маршрутов

18 июня 1938 года в донской столице от Сельмаша до Театральной площади была открыта первая троллейбусная линия. Фото: сайт администрации Ростова.

Троллейбус Ростова-на-Дону празднует свое 86-летие. 18 июня 1938 года в донской столице от Сельмаша до Театральной площади была открыта первая троллейбусная линия. На сегодня в городе восстановлено 12 из 22 ранее действовавших троллейбусных маршрутов. Об этом рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, троллейбус, наряду с трамваем, является экологически чистым видом городского транспорта. Сегодня городские власти активно развивают это направление, возвращая троллейбусы на главные городские магистрали.

- На сегодняшний день восстановлено 12 из 22 ранее действовавших троллейбусных маршрутов, и мы не намерены на этом останавливаться, - заверил Алексей Логвиненко.

Так, была отремонтирована контактная сеть на линиях, соединяющих центр города с Западным жилым массивом, площадью 2-й Пятилетки и Сельмашем. Подвижной состав электротранспорта произошло пополнение 20 троллейбусами с увеличенным автономным ходом марки «Горожанин». Также вернулись маршруты № 14 «Центральный рынок – пл. 2-й Пятилетки», № 7 «Сельмаш – Гребной канал» и № 17 «Центральный рынок – Стройгородок». А число низкопольных троллейбусов в Ростове выросло в 4 раза до 80 единиц.

До конца 2022 года будут проведены ремонтные работы по восстановлению контактной сети троллейбусов на улице Таганрогской до Стройгородка. После чего маршрут № 17 сможет двигаться по контактной сети на протяжении всего пути.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Ростове-на-Дону запланировано проведение ремонта по восстановлению контактной сети троллейбусов на улице Таганрогской улице до Стройгородка. Что позволит обеспечить движение троллейбусов по маршруту № 17 на всем протяжении под контактной сетью. За счет высвободившихся троллейбусов с увеличенным автономным ходом будет установлен новый маршрут на одном из наиболее востребованных направлений.

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