16 июня в Ростове, в 2 поселках и 4 СНТ ограничили подачу воды

Вечером воду должны дать на 1-ю Луговую и в поселок Кумженский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 июня на нескольких улицах Ростова, в 2 поселках и 4 СНТ из-за аварии была ограничена подача холодной воды. К этому моменту ресурс уже вернули большинству потребителей, сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

- Большинство адресов уже подключили, ремонтные бригады продолжают работу. До 19 часов воду должны подключить в поселке Кумженском, до 23 часов - на 1-й Луговой, - рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Ранее проблемы с водой были также в садовых товариществах «Адамас», «Афганец», «Бытовик», «Рыбник», «Донстрой», в хуторе Колузаево, а также в Ростове - на Автомобильном, Пескова, Нагибина, Ленина и Нансена.

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