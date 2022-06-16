В Ростовской области будут созданы десять новых муниципальных центров управления. Фото: Правительство РО

В Ростовской области запланировали создать еще десять муниципальных центров управления (МЦУ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Эти центры в скором будущем откроются в Азове, Батайске, Гуково, Каменске-Шахтинском, Зверево, Новошахтинске, а также в Азовском, Аксайском, Зерноградском и Морозовском районах. Отметим, что ранее такие центры действовали лишь в пяти городах региона - в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

- Работа центров в этих городах показала важность и необходимость создания МЦУ. Это позволяет своевременно узнавать о проблемах жителей муниципалитетов и оперативно принимать эффективные решения. Через центры управления люди получают ответы на свои вопросы не через месяц, как это положено по закону об обращении граждан, а через один-два дня, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

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