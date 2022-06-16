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Происшествия16 июня 2022 17:35

Донской рецидивист выкрал деньги с банковской карты своей знакомой

Суд приговорил его к лишению свободы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донской рецидивист выкрал деньги с банковской карты своей знакомой

Донской рецидивист выкрал деньги с банковской карты своей знакомой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области осудили мужчину, который выкрал деньги с банковского счета своей знакомой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража" Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В суде установили, что злоумышленник в августе прошлого года, находясь был в гостях у своей знакомой на улице Ленина в станице Багаевской. Он похитил у нее мобильный телефон, затем подобрал пароль для входа в приложение «Сбербанк Онлайн» и перевел на свой счет 29 тысяч рублей.

Отметим, что ранее мужчина уже был судим за совершение нескольких тяжких преступлений. В его действиях имеется особо опасный рецидив.

- Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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