Многодетная семья с ребенком-инвалидом сможет получить жилье после вмешательства прокуратуры

Многодетная семья с ребенком-инвалидом получит жилье после вмешательства прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области семья, имеющая ребенка-инвалида сможет получить долгожданное жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Азовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства после обращения местной жительницы. В ходе нее были выявлены нарушения. Сотрудники ведомства установили, что местная многодетная семья, имеющая ребенка-инвалида была включена в список внеочередного предоставления жилья. Но никто так и не предоставил им ключи от долгожданной квартиры.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации Азова предоставить семье благоустроенное жилое помещение. Исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры, - отметили в ведомстве.

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