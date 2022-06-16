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Происшествия16 июня 2022 20:31

В Ростове сгорел автосервис на 100 "квадратов"

Огонь тушили 28 спасателей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове сгорел автосервис.

В Ростове сгорел автосервис.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове сгорел автосервис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 16 июня, около половины восьмого вечера на улице Червоноармейская. Заметившие полыхающий автосервис очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 100 квадратных метров помещения. Возгорание удалось локализовать в 20:36, а полностью пламя было потушено в 20:52. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники, - отмечается в сообщении.

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В ликвидации возгорания участвовали десять пожарных.