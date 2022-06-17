В Вешенской вспыхнул кабинет в отделе службы судебных приставов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В станице Вешенской Ростовской области загорелся кабинет в отделе службы судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 16 июня, около половины девятого вечера на улице Ленина. В одном из кабинетов произошло короткое замыкание системного блока компьютера. Из-за этого вспыхнул пожар. Сотрудники незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 0,5 квадратных метра. Огонь был локализован в 20:48, а через две минуты был полностью потушен. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина заживо сгорел в частном доме.

Эксперты выясняют, из-за чего произошел пожар.