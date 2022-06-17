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Общество17 июня 2022 7:04

Более 19,5 тысячи беженцев за сутки въехали в Ростовскую область

Они прибыли из ДНР, ЛНР и Мариуполя
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовскую область прибыли более 19,5 тысячи беженцев.

В Ростовскую область прибыли более 19,5 тысячи беженцев.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 19,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно прибывают в донской регион из Донецкой, Луганской народных республик и Мариуполя. Прибывших направляют в пункты временного размещения. Там специалисты оказывают им психологическую и юридическую помощь. Кроме того, каждому из прибывших будет назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Вынужденные переселенцы прибыли из ДНР, ЛНР и Мариуполя.