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Происшествия17 июня 2022 7:33

В Ростове водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика

Сейчас детали происшествия уточняют полицейские
Ангелина СКИБА
Предварительно, владелец авто был пьян

Предварительно, владелец авто был пьян

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Лада 211440» сбил 10-летнего мальчика. Об этом утром 17 июня рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, вчера вечером 60-летний водитель легковушки, выезжая с парковки, не заметил ребенка, который шел по обочине дороги на Забайкальском. Водитель не смог вовремя остановить свой транспорт, а юный пешеход не успел отойти в сторону.

- Предварительно, владелец авто был пьян. По факту нарушения уже составили административный протокол, - добавили в УГИБДД.

В Госавтоинспекции водителям напоминают: садиться за руль в состоянии опьянения крайне опасно. Следует всегда соблюдать правила безопасности, нельзя совершать необдуманных маневров.

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