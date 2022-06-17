В Ростове водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика

Предварительно, владелец авто был пьян
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «Лада 211440» сбил 10-летнего мальчика. Об этом утром 17 июня рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.
По данным ведомства, вчера вечером 60-летний водитель легковушки, выезжая с парковки, не заметил ребенка, который шел по обочине дороги на Забайкальском. Водитель не смог вовремя остановить свой транспорт, а юный пешеход не успел отойти в сторону.
- Предварительно, владелец авто был пьян. По факту нарушения уже составили административный протокол, - добавили в УГИБДД.
В Госавтоинспекции водителям напоминают: садиться за руль в состоянии опьянения крайне опасно. Следует всегда соблюдать правила безопасности, нельзя совершать необдуманных маневров.
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