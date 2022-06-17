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Общество17 июня 2022 8:40

В Ростовской области Багаевский гидроузел планируют запустить в 2025 году

Все задачи на объекте выполняют строго по графику
Ангелина СКИБА
Ранее утвердили подрядчика на второй этап работ. Фото: сайт правительства РО

Ранее утвердили подрядчика на второй этап работ. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области строительство Багаевского гидроузла должны завершить к декабрю 2024 года, запустить эксплуатацию планируют в 2025 году. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на заместителя руководителя «Азово-Донской бассейновой администрации» Андрея Лаврищева.

По словам специалиста, все задачи на объекте выполняют строго по графику. Пока что бригады расчищают площадки для будущих работ, удаляют снаряды времен Великой Отечественной войны, отсыпают грунт и возводят временные сооружения.

Напомним, первый этап проекта уже завершили, а также выбрали подрядчика на второй и самый масштабный этап работ.

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