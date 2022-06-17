Интернет-банк ВТБ обновили до полноценного мобильного приложения

Функционал розничного интернет-банка ВТБ стал максимально близок мобильному приложению: в веб-версии появилась возможность входа по биометрическим данным, оплата услуг по QR-коду, переводы с помощью адресной книги и другие сервисы. Об этом заявил член правления банка Святослав Островский на ПМЭФ-2022.

- Ограничения в работе дистанционных сервисов внесли значительные корректировки в пользовательское поведение клиентов. Нужно было довести функционал интернет-банка до уровня полноценного мобильного приложения, чтобы людям было удобно пользоваться нашими услугами в смартфоне. Мы смогли решить эту задачу. Сейчас аудитория веб-версии ВТБ Онлайн составляет 2,7 млн пользователей, а общее число клиентов, которые используют наши сервисы удаленно, превышает 11 млн, - рассказал Святослав Островский.

ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк по биометрическим данным. Сервис доступен владельцам смартфонов с системами iOS и Android. Пользователи могут пройти идентификацию с помощью распознавания лиц или по отпечатку пальца. Это позволяет быстро и безопасно войти в интернет-банк.

Также разработчики упростили сервис переводов по номеру телефона: добавили возможность быстрого перевода средств себе в другой банк и выбор отправителя из списка последних 20 человек, которым клиент переводил деньги, и это далеко не все обновления.

Всего за пару месяцев ВТБ существенно доработал веб-версию ВТБ Онлайн, запустив десятки улучшений. Пользователи теперь могут оплачивать услуги по QR-кодам, видеть и управлять онлайн-подписками, а также подключать дополнительные настройки безопасности. Кроме того, появилась возможность скрывать разделы с продуктами на главной странице, менять логин и пароль и передавать телефон мошенника через чат.

Изменилась и главная страница - она выглядит также, как в мобильном приложении. Блоки с продуктами визуально разделены, появился быстрый доступ к популярным операциям - оплате по QR-коду, переводам по номеру телефона, карты или между своими счетами. Для удобной навигации сделали нижнее меню.

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