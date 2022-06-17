В Ростовской области для оздоровления реки Дон собираются расчистить 32 водоема

Ростовская область была инициатором оздоровления Дон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для оздоровления реки Дон предложили расчистить 32 водоема. Эти работы должны провести до 2027 года, сообщили на заседании совета Донского бассейнового округа.

- Уже сейчас расчищают реки Ольховую и Глубокую. Готовится смета по очистке реки Черной, также планируется привести в порядок Темерник - от очистных сооружений в Ковалевке до верхнего водохранилища в Ростове, - рассказал первый заместитель главы Дона Виктор Гончаров.

Всего в планах по оздоровлению главной водной артерии региона изначально значились 22 мероприятия, связанные с вопросами орошения, судоходства, водоснабжения и, конечно же, с расчисткой водоемов. Сейчас на Дону из этого списка выполняют 16 задач.

- Ростовская область была инициатором оздоровления Дон, однако со всеми задачами можно справиться только совместными усилиями с другими 15 регионами, - подчеркнул на совещании первый заместитель главы Дона Виктор Гончаров.

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Все задачи на объекте выполняют строго по графику (подробности)