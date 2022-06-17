Полное восстановление горячего водоснабжения в Ростове перенесли на 20 июня

Горячую воду вернут после ремонта теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду в центр и западную часть Ростова-на-Дону теперь должны вернуть в период с 18 по 20 июня. Подключить осталось 87 домов из 1375, сообщили власти со ссылкой на «Ростовские тепловые сети».

Рабочие отстают с полноценной подачей ресурса из-за ремонта коммуникаций. Сейчас работы ведут на Коммунистическом, 2-й Краснодарской, Стачки, Зорге, 339 Стрелковой Дивизии и на Еременко. Специалистам нужно устранить около 17 дефектов.

Напомним, часть жителей донской столицы остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. Во время масштабной проверки специалисты обнаружили внушительное количество порывов и неисправностей, которые нужно было срочно ремонтировать, из-за этого подключение потребителей несколько раз переносили.

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