Донской губернатор подписал на ПМЭФ соглашение о строительстве производственно-логистического комплекса. Фото: Правительство РО

На ПМЭФ глава донского региона Василий Голубев подписал соглашение с гендиректором компании «ВТД ТД» Сергеем Васильевым о строительстве производственно-логистического комплекса, который появится в Мясниковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Инвестировать в проект планируется один миллиард рублей. Комплекс будет работать по направлениям мясопереработки и хранения готовой продукции.

- Комплекс позволит дополнительно создать до 250 рабочих мест, а также позволит компании дальше развиваться, увеличивать объемы производимой нами продукции для снабжения Ростовской области и всего Южного федерального округа, - рассказал Сергей Васильев.

Компания «ВТД ТД» - один из крупнейших поставщиков мяса и мясной продукции на юге России. Фирма также производит различные виды мяса, мясные полуфабрикаты, яйца, колбасные изделия. Компания работает со множеством известных брендов и развивает свой - «33 Курицы».

Правительство Ростовской области будет нести ответственность за сопровождение проекта. Комплекс планируют построить в селе Султан Салы. Он будет простираться на десять тысяч квадратных метров. Сейчас уже идут проектные работы, строительство начнется во второй половине года.

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