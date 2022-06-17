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Происшествия17 июня 2022 11:35

Приезжих браконьеров с запрещенными сетями поймали в Ростовской области

Двоим горе-рыбакам теперь грозит по 5 лет заключения
Ангелина СКИБА
Нарушители промышляли на реке Маныч

Нарушители промышляли на реке Маныч

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области поймали двух браконьеров с уловом и запрещенными сетями. Оказалось, что нелегальную рыбалку устроили приезжие из другого региона, теперь мужчинам грозит тюрьма, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Подозреваемым по 61 году, в их отношении завели уголовное дело. Каждому грозит по 5 лет заключения, - уточнили в УТ МВД России по СКФО.

Нарушители промышляли на реке Маныч, их заметили в районе Веселовского водохранилища. Во время обыска правоохранители нашли 135 лесковых сетей и более 60 штук леща, густера и тарани. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

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