Приезжих браконьеров с запрещенными сетями поймали в Ростовской области

Нарушители промышляли на реке Маныч Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростовской области поймали двух браконьеров с уловом и запрещенными сетями. Оказалось, что нелегальную рыбалку устроили приезжие из другого региона, теперь мужчинам грозит тюрьма, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Подозреваемым по 61 году, в их отношении завели уголовное дело. Каждому грозит по 5 лет заключения, - уточнили в УТ МВД России по СКФО.

Нарушители промышляли на реке Маныч, их заметили в районе Веселовского водохранилища. Во время обыска правоохранители нашли 135 лесковых сетей и более 60 штук леща, густера и тарани. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

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