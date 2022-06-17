В Ростовской области во второй раз создадут «Огненные картины войны». Фото: предоставлено организаторами.

Изображения на тему Великой Отечественной войны из горящих свечей создадут в двух донских городах воинской славы - Ростове-на-Дону и Таганроге.

Первое появится в Ростове-на-Дону на площади Гагарина, 1 вечером 21 июня, перед Днем памяти и скорби. С 20.00 часов здесь начнется концерт. Под музыку военных лет из горящих свечей на земле будет выложено изображение мемориала, установленного на Змиевской балке.

Еще одна картина, тоже из горящих свечей, появится в Таганроге. Здесь изобразят Петрушинскую «Балку смерти».

Оба места, которые отразят в «Огненных картинах войны», касаются трагических событий периода оккупации Ростовской области и преступлений нацистов против мирных жителей.

Акция пройдет уже во второй раз, она организуется «ЕР» и «Волонтерами Победы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.