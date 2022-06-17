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Экономика17 июня 2022 12:01

700 млн рублей потратят на развитие телеком-инфраструктуры Ростовской области

На деньги инвестора в регионе собираются построить центры обработки данных и системы электропитания
Ангелина СКИБА
Проект поможет улучшить мобильную связь в отдаленных территориях Дона

Проект поможет улучшить мобильную связь в отдаленных территориях Дона

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростовской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры. В этот проект должны вложить 700 млн рублей, сообщает сайт донского правительства.

На деньги инвестора в регионе собираются построить центры обработки данных, сооружения для оптических сетей связи и системы электропитания. Ранее тот же источник финансирования помог возвести более 300 подобных объектов. Эта работа в том числе направлена на улучшение мобильной связи в отдаленных территориях Дона, пояснил губернатор Василий Голубев.

- Проект направлен на создание комфортных условий для жителей области, развивает коммуникации, создает условия для развития бизнеса. Мы идем к тому, чтобы в любой точке региона все системы телекоммуникации работали устойчиво, - сказал Василий Голубев.

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Власти уже заключили соответствующее соглашение (подробности)