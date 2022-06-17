Что делать ростовчанам в случае отказа в гарантийном ремонте машины

Автовладельцы зачастую не могут сдать на гарантийный ремонт машину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автодилеры в России чаще стали отказывать в ремонте машин на гарантии, о чем заявили в Национальном автомобильном союзе и сообщили о ряде судебных исков по этим фактам. Издание NEWS.ru опросило экспертов, как лучше поступить автовладельцам в такой ситуации.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, отказы в гарантийном ремонте участились из-за санкций. Компании, поставлявшие авто дилерам, ушли с российского рынка, и запчасти не завозятся, а ремонт не согласовывается. Везет пока тем, на чьи модели еще есть запас запчастей. Сейчас в адрес автобрендов подан «целый ряд исков», правда они пока чаще отклоняются, признал собеседник.

- Автовладелец вправе идти в суд и получать от дилера двойную стоимость машины. Думаю, очень многие воспользуются такой возможностью, — заявил Шапарин.

В свою очередь официальный представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова сообщила изданию, что жалоб на отказы в гарантийном ремонте в организации еще не получали.

- Возможно, задержки (ремонта — прим.ред.) связаны с увеличенными сроками поставок запчастей, — говорит Павлова.

А с запуском анонсированного властями параллельного импорта, машины, ввезенные через Китай, Армению, Турцию и Казахстан, будут лишены гарантии от производителя.

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