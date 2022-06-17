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Общество17 июня 2022 12:27

Что делать ростовчанам в случае отказа в гарантийном ремонте машины

Юристы предлагают возвращать дилерам сломанные автомобили по двойной цене
Татьяна ТИХОНОВА
Автовладельцы зачастую не могут сдать на гарантийный ремонт машину.

Автовладельцы зачастую не могут сдать на гарантийный ремонт машину.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Автодилеры в России чаще стали отказывать в ремонте машин на гарантии, о чем заявили в Национальном автомобильном союзе и сообщили о ряде судебных исков по этим фактам. Издание NEWS.ru опросило экспертов, как лучше поступить автовладельцам в такой ситуации.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, отказы в гарантийном ремонте участились из-за санкций. Компании, поставлявшие авто дилерам, ушли с российского рынка, и запчасти не завозятся, а ремонт не согласовывается. Везет пока тем, на чьи модели еще есть запас запчастей. Сейчас в адрес автобрендов подан «целый ряд исков», правда они пока чаще отклоняются, признал собеседник.

- Автовладелец вправе идти в суд и получать от дилера двойную стоимость машины. Думаю, очень многие воспользуются такой возможностью, — заявил Шапарин.

В свою очередь официальный представитель Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова сообщила изданию, что жалоб на отказы в гарантийном ремонте в организации еще не получали.

- Возможно, задержки (ремонта — прим.ред.) связаны с увеличенными сроками поставок запчастей, — говорит Павлова.

А с запуском анонсированного властями параллельного импорта, машины, ввезенные через Китай, Армению, Турцию и Казахстан, будут лишены гарантии от производителя.

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