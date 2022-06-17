Глава ВТБ Андрей Костин: Россия должна идти по пути дедолларизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия должна идти по пути дедолларизации, потому что сейчас валюта США позволяет своей стране доминировать и пугать другие страны. Такое заявление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сделал глава ВТБ Андрей Костин. Эксперт озвучил свою точку зрения в рамках сессии «Новые реалии нового мира: игра без правил?».

- Один путь у нас - дедолларизация, у нас нет другого выбора. Нам жизненно важно развить альтернативные каналы международных расчетов, а это, конечно, расчеты в национальных валютах, - пояснил Андрей Костин.

По мнению управленца, доллар универсальный и удобный способ расчетов, но он превратился в оружие.

- У нас нет другого выбора, когда расчетная единица становится оружием. Убежден, многие наши партнеры, даже дружественные, боятся не ядерного арсенала США и не военной мощи, и даже не экономической. Они боятся одного - быть отключенными от доллара. Это самое мощное оружие Соединенных Штатов, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим, - добавил Андрей Костин.

Помощник президента банка Максим Орешкин, продолжая мысль Костина подчеркнул, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир.

- Я бы сказал, что доллар - не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика - непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира, - отметил Максим Орешкин.

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