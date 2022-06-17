Снижение ипотечной ставки ВТБ до 7% поможет сэкономить на приобретении квартир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снижение ставки по ипотеке с господдержкой до 7% увеличит спрос на льготные кредиты, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

- Снижение ставки до 7% - позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой народной из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Это ориентир для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое, - сказал Андрей Костин.

К слову, ВТБ первым начал прием заявок по новым условиям госпрограммы. Банк также объявил о запуске с 1 июля льготной ипотечной программы для многодетных семей, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. До конца 2022 года такие заемщики смогут оформить кредит в рамках «семейной ипотеки» по ставке всего 3% и бесплатно получить страховку для всех детей в семье от онкологических заболеваний.

Ранее в рамках ПМЭФ банк уже предлагал снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении «семейной ипотеки» как постоянно действующей программы.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.