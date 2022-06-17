В Волгодонске в серьезном ДТП пострадала 15-летняя девочка

Несчастный случай произошел на улице Складской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске на улице Складской в серьезном ДТП с «Ладой 210740» пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел около 5 утра 16 июня. Предварительно, 20-летний водитель не справился с управлением, и его машина ушла в неуправляемый занос. Авто наехало на земляной вал, опрокинулось и врезалось в металлический столб.

- К счастью, водитель и его юная пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, это уберегло их от тяжелых травм. Детали и причины произошедшего выяснят сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

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Сейчас детали происшествия уточняют полицейские (подробности)