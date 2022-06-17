В Ростовской области организатор банды работорговцев получил 16 лет колонии

Подозреваемый на слушаниях так и не признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области организатор банды работорговцев не смог оспорить приговор и теперь проведет в колонии строгого режима 16 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что мужчина вместе со своими подельниками вербовал граждан России обещаниями заработка, а потом силой отнимал у них паспорта, вывозил за границу, в Абхазию, и продавал.

К слову, подозреваемый на слушаниях так и не признал свою вину. Он утверждал, что никогда не руководил преступниками, а также не знаком с пострадавшими. И это несмотря на то, что жертвы уже опознали своего мучителя и подтвердили, что это именно он приставил к ним охранников и держал в нечеловеческих условиях.

- Приговор осужденному вынесли сразу по трем уголовным статьям «Создание преступного сообщества», «Торговля людьми» и «Использование рабского труда», - уточнили в пресс-службе судов региона.

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