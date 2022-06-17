Заведующую морозовского детского сада осудят за мошенничество

В Ростовской области осудят заведующую детского сада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области под суд отправится заведующая морозовского детского сада. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Об этом сообщили в управлении регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с сентября 2019 года по август 2021 года злоумышленница незаконно внесла в табеля учета использования рабочего времени фальшивые данные о том, что она якобы выполняла обязанности учителя-логопеда. За это время она получила зарплату в общей сумме более 90 тысяч рублей.

Отметим, что пока длилось расследование, дончанка полностью возместила причиненный ущерб.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начальник ж/д станции получил условный срок.

Мужчину наказали за махинации и попытку получить взятку с бизнесмена.