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Происшествия17 июня 2022 20:07

Следователи занялись выяснением обстоятельств гибели детей при пожаре в Ростовской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Следователи занялись выяснением обстоятельств гибели детей при пожаре в Ростовской области.

Следователи занялись выяснением обстоятельств гибели детей при пожаре в Ростовской области.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Донские следователи занялись выяснением обстоятельств гибели двух малолетних детей при пожаре в селе Кулешовка. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Инцидент произошел в пятницу, 17 июня, в Азовском районе. После тушения пожара в сгоревшей хозпостройке обнаружились тела двух малолетних детей двух и трех лет. Признаков жизни малыши не подавали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- В настоящее время следователем с участием криминалиста следственного управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники и очевидцы произошедшего. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, - отмечается в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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