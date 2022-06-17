Следователи занялись выяснением обстоятельств гибели детей при пожаре в Ростовской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Донские следователи занялись выяснением обстоятельств гибели двух малолетних детей при пожаре в селе Кулешовка. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Инцидент произошел в пятницу, 17 июня, в Азовском районе. После тушения пожара в сгоревшей хозпостройке обнаружились тела двух малолетних детей двух и трех лет. Признаков жизни малыши не подавали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- В настоящее время следователем с участием криминалиста следственного управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются родственники и очевидцы произошедшего. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, - отмечается в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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