В Ростовской области 25 июня отметят юбилейный «День Багаевского огурца»

День огурца пройдет в станице Багаевской в 10-й раз. Фото: Евгения ГУСЕВА

В станице Багаевской Ростовской области 25 июня состоится юбилейный, десятый, донской праздник «День огурца». Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Праздник начнется в 8:00 с ярмарочных торгов, которые развернуться на улице Трюта, в районе центральной площади и парковой зоны станицы. Торжественное открытие праздника, в котором примут участие представители овощеводческих районов хозяйства и предприятиях перерабатывающей промышленности области, состоится в 10:00.

Гости гастрономического торжества смогут посетить фестиваль казачьей песни, награждение лучших сельхозпроизводителей и ведущих коллективов художественной самодеятельности, дегустацию блюд из огурца, мастер-классы по засолке огурцов, конкурс стихов и фотографий на лучшую рекламу огурца. Для детей будут организованы различные игры, спортивные соревнования и фотосессии с персонажем огурца. А для взрослых будут работать продуктовые торговые точки и выставка-продажа изделий прикладного творчества мастеров-умельцев Ростовской области. В центральном парке станицы развернутся казачьи подворья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В станице Багаевской отпраздновали День огурца

Областные власти уверены, что такие праздники на селе позволят вывести бренд «Сделано на Дону» на международный уровень (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове-на-Дону на празднике «Донской селедки» приготовили две тонны рыбы

А еще были блюда по семейным рецептам ростовчан (подробнее)