Из Ростова к новому кладбищу пустят дополнительный автобус с 18 июня

Теперь ростовчане смогут без проблем добраться до кладбища дополнительным рейсом. Фото: Артур СЕЛИМОВ

С 18 июня на межмуниципальный маршрут № 452 «Большие Салы – Ростов-на-Дону» добавят дополнительный рейс. Теперь из донской столицы в сторону нового кладбища как в будни, так и в выходные дни автобус будет отправляться в 7 утра. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Изменить график движения автобуса в донском Минтрансе решили после обращения одной из заявительниц на личном приеме граждан. После приема министр Владимир Окунев обсудил вопрос с перевозчиком. Стороны пришли к выводу, что людям, которые хотят почтить память близких, теперь будет удобнее добираться до конечной точки маршрута.

Глава Минтранса выразил готовность обсуждения всех вопросов, касающихся развития городского транспорта. Так, Владимир Окунев проинформировал горожан о планах по реконструкции автодороги по улице Вавилова и строительству автомобильной дороги «Орбитальная-2», что должно улучшить транспортное сообщение в новом жилом районе.

В ходе обсуждения траектории будущей объездной автодороги «Западная хорда» с представителями общественной организации ТОС №10 Советского района министр пообещал детально изучить озвученные ими предложения и вернуться к вопросу в первых числах июля. Также министр рассказал о мероприятиях по развитию легкорельсового транспорта, маршруты которого пройдут по территории Суворовского.

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