В Ростовской области женщина и подросток получили ожоги при пожаре в доме

По предварительному заключению, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Пролетарске Ростовской области в ночь на 18 июня в частном доме произошел пожар, в результате которого 48-летняя женщина 13-летний подросток получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло в доме на улице Ленина около 03:30. Огонь успел охватить 16 квадратных метров. Возгорание было локализовано уже в 03:37 и ликвидировано в 03:40. На месте работали 5 человек личного состава и 2 пожарных машины. По предварительному заключению, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в мае текущего года на проспекте Королева в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону загорелась многоэтажка. Источником пламени стала квартира на 12-м этаже. Соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

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