Комиссия по сохранению исторического облика Ростова будет обследовать по 30 аварийных домов в неделю

В центре Ростова 245 старинных домов, не являющихся ОКН. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону комиссия по сохранению исторического облика города в ближайшие два месяца обследует 245 аварийных домов, находящихся в исторической части города и не признанных объектами культурного наследия. Об этом сообщает издание "Наше время".

Власти Ростова с экспертами Союза архитекторов и общественниками на днях обсудили принцип работы комиссии по сохранению исторического облика города. Напомним, ранее донской губернатор потребовал приложить все усилия для сохранения старинных особняков, представляющих историческую ценность, но пока еще не включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия. Ростовские общественники насчитали в центре города 245 таких строений. Многим их них грозит снос.

В результате обсуждения стороны пришли к решению, что в случае если обследованный дом будет представлять собой историческую ценность, информация о нему будет направлена в областной Комитет по охране памятников. Строение будет рекомендоваться к присвоению ему статуса ОКН. После чего до начала ремонтных работ дом будет законсервирован, проникнуть в него нельзя будет. Вторым способом спасти ценные строения в центре Старого Ростова будет включение их в проект объединенной зоны ОКН. Под ней подразумевается исторически ценная застройка, на восстановление которой будет выделено дополнительное финансирование.

А вот те здания, чью историческую ценность доказать не удастся, будут снесены. Во время совещания было решено каждую неделю обследовать по 30 таких домов. После чего в конце недели будут проводиться специальные комиссии, на которых будут решать, сносить эти дома или нет. В результате специальная комиссия всего за 8 недель определит, какие из 245 старинных домов останутся в историческом центре донской столицы.

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