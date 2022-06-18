Празднование 98-й годовщины Азовского района отменили после гибели двух детей при пожаре

Праздничные мероприятия в Азовском районе перенесены из-за гибели детей при пожаре. Фото: скрин видео пресс-службы МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области перенесли на неизвестный срок праздничные мероприятия в честь 98-й годовщины образования Азовского района. Событие планировалось провести в субботу, 18 июня. Когда теперь пройдет праздник, не администрация района не сообщает.

- Праздничные мероприятия в честь 98-й годовщины образования Азовского района, запланированные на 18 июня, перенесены на другой день. О времени и месте их проведения будет объявлено на следующей неделе, - говорится на сайте администрации.

Напомним, накануне в селе Кулешовка Азовского района при возгорании хозпостройки погибли два ребенка — 4 и 5 лет. Пожарных вызвал проходивший мимо мужчина, заметивший возгорание. Он схватил ручной огнетушитель из машины и сам принялся тушить огонь. Позже мать обнаружила на месте пожара тела двоих сыновей.

Провести праздничные мероприятия в честь дня образования района впервые было решено не осенью, как обычно, а летом. Местом их проведения должна была стать площадь перед районным домом культуры в Кулешовке.

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