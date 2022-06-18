На СКЖД в зоне движения поездов с начала года погибли 22 человека

Число трагических случаев на СКЖД сократилось на четверть. Фото: сайт министерства транспорта Ростовской области.

На Северо-Кавказской магистрали на объектах железнодорожной инфраструктуры в зоне движения поездов с января по май 2022 года погибли 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

По этой же причине травмы различной степени тяжести из-за несоблюдения правил нахождения на объектах получили 27 человек. Как показывает статистика, число пострадавших в этом году снизилась на четверть. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года травмы получили 36 человек, а погибли — 27.

Как говорится в сообщении, основной причиной травмирования в 2022 году осталось хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом - 89% от общего количества пострадавших граждан. Граждан призывают быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.

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