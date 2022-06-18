Фестиваль хорового искусства пройдет в Таганроге 20 июня

Хоровому фестивалю предшествовал конкурс хоровых коллективов и композиторов «Величаем Праведного Павла Таганрогского». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге 20 июня у кельи святого Павла Таганрогского пройдет Фестиваль хорового искусства, сообщает пресс-служба администрации города.

- Фестивалю предшествовал Всероссийский открытый конкурс хоровых коллективов и композиторов «Величаем Праведного Павла Таганрогского», - уточняется в сообщении.

Конкурс хоровых коллективов проводится уже второй год подряд. Обычно на него съезжаются участники из разных городов России. В этом году приморский город ждет приезда исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерова и Ростова-на-Дону. По результатм конкурса будет объявлено девять победителей — хоровых коллективов в разных категориях.

Второй хоровой фестиваль проводится в день канонизации Праведного Павла Таганрогского. Главная цель события — популяризация хорового искусства и увековечивание памяти Праведного Павла Таганрогского.

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