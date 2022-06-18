В Ростовской области на площади Гагарина создадут «Огненные картины войны»

Патриотическая акция на Дону пройдет во второй раз. Фото: Иван МАКЕЕВ

21 июня в Ростове-на-Дону на площади Гагарина и в Таганроге под музыку военных лет активисты создадут масштабные изображения из горящих свечей на тему Великой Отечественной войны. Акция «Огненные картины войны» пройдет на Дону уже во второй раз.

В Ростове волонтеры воссоздадут из горящих свечей изображение мемориала, установленного на Змиевской балке. А в Таганроге - Петрушинскую «Балку смерти». Отметим, оба этих места служат напоминанием о трагических событиях периода оккупации Ростовской области и преступлений против мирных жителей.

– В прошлом году мы увидели очень высокий интерес – ростовчане не просто наблюдали за появлением картин, но и своими руками помогали их создавать, – рассказал региональный координатор проекта «Историческая память» Олег Соловьев. - На концерт приходили семьями, люди подпевали, многие плакали. Все это говорит об одном: подвиг народа не будет забыт!

Напомним, акция «Огненные картины войны» пройдет накануне Дня памяти и скорби в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, который отмечается 22 июня.

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