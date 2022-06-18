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Общество18 июня 2022 14:20

Логвиненко: В Ростове на городских улицах ежедневно работают 14 дорожных бригад

За неделю ремонт дорог выполнен на площади 79 тысяч квадратных метров
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Рабочие выполняют ремонт дорожного полотна. Фото: сайт администрации Ростова.

Рабочие выполняют ремонт дорожного полотна. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону текущий ремонт дорожного полотна за неделю выполнен на площади почти 79 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации

- Только за прошлую неделю устранены дефекты на площади 7 899 квадратных метров, - говорится в сообщении.

По данным администрации, больше всего в ремонте нуждались улица Петрожицкого и Змиевский проезд. Все работы производятся с применением традиционной асфальтобетонной смеси и струйно-инъекционным методом. Сейчас 7 заводов задействованы для оперативного реагирования и устранения выявленных повреждений асфальта.