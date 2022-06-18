В Таганроге пройдут общественные обсуждения по благоустройству сквера на Фрунзе

Во время обсуждений представят два варианта благоустройства сквера Фрунзе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге в понедельник, 20 июня, пройдут общественные обсуждения благоустройства земельного участка на пересечении улицы Фрунзе и переулка Мечниковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации приморского города.

Обсуждения пройдут в библиотеке им. А.П. Чехова, по адресу: улица Греческая, 105. Участвовать в обсуждениях смогут все желающие — представители предприятий и общественных организаций, а также остальные жители города

На повестке дня - обсуждение двух возможных вариантов дальнейшего благоустройства общественного пространства, представленных проектными организациями. А также выбор наименования сквера и назначения территории под ним.

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