Ростовский гимнаст Никита Нагорный поддержал идею развития клубного спорта в России

Развитию спорта внутри страны может способствовать клубная система. считает Никита Нагорный. Фото: страница спортсмена Вконтакте.

Ростовчанин Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, выступил с поддержкой идеи развития клубного спорта в РФ. Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте.

- Сегодня я слышу от многих спортсменов, что хотят зародить клубную систему внутри нашей страны. Хотелось бы, чтобы в России тоже появились такие соревнования, в частности по спортивной гимнастике. В таких соревнованиях могут принимать участие не только профессионалы, но и многие обычные спортсмены, - отметил гимнаст.

В качестве примера Никита Нагорный привел коммерческие соревнования, уже проводимые за границей, такие как Бундеслига в Германии. По словам спортсмена, если федерации совместно с министерством спорта и частными компаниями помогут в этом проекте, это будет намного лучше. Организация спортивной клубной деятельности требует денежных средств.

Гимнаст также отметил, что он, как и другие его коллеги, живет от соревнований до соревнований. А в то время, когда они не проводятся, очень тяжело себя заставить тренироваться. И если раньше спортсмены и тренеры делали акцент на чемпионатах мира и Олимпиадах, то сейчас ситуация поменялась. И развитию спорта внутри страны может способствовать клубная система.

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