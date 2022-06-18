В 28 городах и районах Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Пятый класс пожаропасности будет наблюдаться в 28 муниципальных округах региона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщает региональный отдел МЧС.

Пятый класс пожаропасности будет наблюдаться в 28 муниципальных округах региона. Жаркая погода в воскресенье установится в южных районах: Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском. Штормовое предупреждение будет действовать и в юго-восточных районах: Орловском, Зимовниковском, Дубовский, Заветинском и Ремонтненском.

Местами пожароопасность сохранится в центральных районах: Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Волгодонском и Цимлянском, а также в Приазовье: в северной половине Азовского района, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. И даже Ростове-на-Дону.

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