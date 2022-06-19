В Ростовском зоопарке родились кенгурята Беннета

Юные кенгуру уже выходят в открытый вольер. Фото: Ростовский зоопарк.

В Ростовском-на-Дону зоопарке произошло пополнение в семье кенгуру Беннетта. Об этом сообщила пресс-служба зверинца на своей странице Вконтакте.

- Кенгурята появляются на свет размером с фасолину, - говорится в сообщении.

После рождения кенгуренок растет и крепнет в "кармашке" мамы. После того, как малыш окончательно окреп, он начинает ненадолго выбираться наружу. Пока он маленький, кенгуренок ходит рядом с матерью, а в случае опасности — снова прячется в сумку.

Сейчас малыши, появившиеся на свет в Ростовском зоопарке, уже не только выглядывают из сумки своей мамы, но и выбираются вовсю исследуют вольер. 23 июня можно поприсутствовать на показательном кормлении кенгуру. Специалисты зоопарка расскажут удивительные факты об этих животных — их образе жизни, поведении, привычках и питании. Увидеть показательное кормление других животных можно в другой день: пеликанов — 19 июня, капибаров — 20 июня, орлов — 21 июня и сурикатов — 22 июня.

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