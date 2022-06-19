Все 245 аварийных домов в центре Ростова разделят на три категории

Дома, которые попадут в первую категорию, будут рекомендованы к присвоению статуса выявленного объекта культурного наследия. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В течение двух месяцев будет решена судьба 245 исторических особняков в центре Ростова-на-Дону, которые пока не объявлены объектами культурного наследия. Для этого специальная комиссия по охране обследует эти строения и распределит на три категории.

Дома, которые попадут в первую категорию, будут рекомендованы к присвоению статуса выявленного объекта культурного наследия. Эти особняки будут законсервированы до начала ремонта. Во вторую категорию попадут исторические строения, которые планируется включить в объединенную охранную зону ОКН. Сюда попадет исторически ценная застройка Ростова. Для восстановления этих домов власти города будут искать дополнительное финансирование. Если же аварийный старинный дом не признают исторически ценным, он будет снесен.

Комиссия по сохранению исторического облика Ростова будет обследовать по 30 домов в неделю. В конце каждой недели будет проводиться итоговое совещание, на котором будет решаться судьба осмотренных зданий. Таким образом, всего за 8 недель власти донской столицы, определят, какие дома в центре стоит сохранить и отремонтировать, а какие - снести.

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Комиссия по сохранению исторического облика Ростова будет обследовать по 30 аварийных домов в неделю

Судьба старинных строений определится в течение двух месяцев (подробнее)