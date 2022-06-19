Таганрогских депутатов разочаровало состояние местных пляжей

Депутаты Таганрога нашли много недочетов на городских пляжах. Фото: Городская Дума города Таганрога.

Таганрогские парламентарии проверили состояние Центрального и Приморского пляжей, находящихся на балансе МКУ «Приморье», и остались недовольны. Об этом сообщает пресс-служба гордумы приморского города.

Депутаты в ходе мониторинга узнали, что отдыхающие жалуются на отсутствие порядка на городских пляжах. Мусор не убирается, лавочки не ремонтируются, а вся территория заросла травой и камышом. Не соответствуют ожиданиям горожан и местные пляжные раздевалки.

Вопросы вызвало состояние объектов на Центральном пляже, находящихся в частной собственности. По результатам проверки народные избранники в адрес администрации Таганрога направят порядка 20 рекомендаций о приведении пляжей в порядок. Так, было предложено представителям Управления ЖКХ и МКУ «Приморье» лично посещать муниципальные пляжи. Они должны будут на месте контролировать выполнение работ по наведению порядка в зоне отдыха.

- Изменить ситуацию к лучшему можно только при деятельном, заинтересованном отношении ответственных должностных лиц, - говорится на сайте гордумы Таганрога.

В ходе проверки депутаты поручили проверить прозвучавшую информацию о возможности создания новой муниципальной структуры – Дирекции парковых пространств – с закреплением Приморского пляжа и Приморского парка за Центром культурно-досуговой деятельности. В ведении этого учреждения уже находятся два парка – парк Горького и парк 300-летия Таганрога.

Ранее в Ростове депутаты городской думы вместе с представителями Управления культуры и департамента ЖКХ оценили готовность пляжей к купальному сезону.

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