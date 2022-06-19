В Ростове пообещали благоустроить новый сквер

Территория, на которой скоро появится сквер. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону пообещали сделать новый сквер в Западном микрорайоне. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Территорию благоустроят на месте снесенных гаражей на улице Зорге. По данным властей, здесь появится «Сквер разведчиков». Место будущего места отдыха расчистили, а кроны деревьев обрезали. Рабочие также уложили плитку и поставили уличные фонари.

— Теперь району предстоит определиться с концепцией будущего сквера и подготовить окончательное проектное решение, — говорится в сообщении.

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