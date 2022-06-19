Медицинских работников Таганрога поздравили с Днем медика

Медицинских работников Таганрога лично поздравили председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко и замглавы горадминистрации по социальным вопросам Ирина Голубева. Фото: сайт администрации Таганрога.

В Таганроге в библиотеке имени Чехова в преддверии Дня медицинского работника, который в России отмечается более 40 лет, наградили специалистов сферы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Медицинских работников Таганрога лично поздравили председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко и замглавы горадминистрации по социальным вопросам Ирина Голубева. Медработники за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд получили памятные знаки «85 лет Ростовской области», почетные грамоты и благодарственные письма городской Думы, почетные грамоты главы горадминистрации, а также благодарственные письма донского Минздрава.

Накануне начальник городского управления здравоохранения Татьяна Подлесная за многолетний добросовестный труд и вклад в здравоохранение региона была награждена медалью «За доблестный труд на благо Донского края».

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