В Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября пройдут Дни культуры Ростовской области

Дни культуры Ростовской области решено провести в честь 85-летия региона. Фото: сайт донского правительства.

По итогам переговоров между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым в рамках ПМЭФ-2022 была достигнута договоренность о проведении в культурной столице России Дней культуры Ростовской области.

- В сентябре Ростовская область отмечает 85-летие, - отметил глава Ростовской области. В эти дни в северной столице состоится комплекс мероприятий. Все петербуржцы, все рожденные на Дону и живущие в городе на Неве, смогут приобщиться к искусству своей малой родины. Донскую и северную столицы объединяют петровские города, места, к которым прикоснулся Петр Первый.

Мероприятия, приуроченные к этому фестивалю, пройдут в Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября. В этот период на крупных сценических площадках города на Неве донские артисты представят большую культурную программу. Выступления состоятся в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Мариинском театре и театре-фестивале «Балтийский дом». Также в плане - концерты академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, Ростовского симфонического оркестра и ансамбля песни и танца «Легенда». А ведущие донские музеи представят свои экспозиции.

Губернатор Петербурга выразил уверенность, что Дни культуры Ростовской области будут способствовать налаживанию более тесных контактов между двумя регионами.

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