Житель Матвеево-Курганского района лишился более 2 млн рублей в результате брокерских операций

Дончанину предложили вложить деньги в инвестиции. Фото: pexels.com.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 56-летний мужчина за несколько месяцев вложил в инвестиции 2 035 500 рублей, которые после были похищены мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

История мошеннических операций началась, когда мужчине позвонил лжесотрудник брокерской компании и предложил выгодные условия для инвестиционной и брокерской деятельности. По совету мошенника житель Матвеево-Курганского района открыл и в течение нескольких месяцев пополнял свой счет на интернет-платформе.

После чего наивный гражданин потерял не только проценты от своих инвестиций, но и все свои сбережения. По факту преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование.

Полицейские предупреждают, что если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет, главное – не торопиться. После звонка нужно зайти на сайт брокера, изучить его. Найти компанию в реестре Центробанка РФ. Список опубликован на сайте регулятора. Если вы не увидели там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже.

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